У Дніпропетровській області судитимуть корумпованого підполковника поліції

Військова прокуратура завершила досудове розслідування у справі хабарництва підполковника поліції і направила справу до суду. Про це повідомляє прес-служба військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України.

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Так, на початку липня поточного року начальник відділу превенції ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області вимагав від громадянина 1500 гривень хабара за кожне торгове місце, або 5 тисяч в місяць. Гроші зловмисник хотів отримати за непритягнення до адміністративної відповідальності за незаконну стихійну торгівлю.

Під час чергової передачі частини обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 2000 гривень чиновника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обвинувальний акт у справі спрямований у Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу для розгляду.