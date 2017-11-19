Жахливе ДТП в Харкові: мати Зайцевої продала квартиру і виплачує потерпілим по 50 тисяч (відео)

Мати водійки Олени Зайцевої, яка вбила шість осіб і травмувала п’ятьох у Харкові, виплатить півмільйона гривень. Жінка це робить таємно і під чужим прізвищем. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Наразі досі залишається невідомим, з якою швидкістю рухався автомобіль Зайцевої. Слідчі навіть від адвокатів приховують частину матеріалів справи, кажуть потерпілі родини. Харковом ширяться чутки, що Зайцева максимального покарання не отримає.

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Ще один учасник ДТП, який виїхав на перехрестя і якого пізніше теж посадили в СІЗО, Геннадій Дронов цього тижня заявив, що оголосить голодування, тому що начебто він отримає строк ледь на рівний із водійкою Lexus. Дронову, як і Зайцевій, загрожує від п’яти до 10 років тюрми.

Поза камерою слідчий озвучив батькам швидкість авто Зайцевої - 103 км/год. Паралельно слідчі зараз долучають до справи чеки від матері підозрюваної Зайцевої. Гроші жінка перераховує як Іванова, для всіх потерпілих родин. Розмір однієї компенсації - 50 тисяч гривень.

При цьому у заміський будинок Зайцевих на тисячу квадратів охоронець не пропускає. Місцеві кажуть, що вони викупили тут колишній піонерський табір. Трикімнатне житло у Харкові, де прописана підозрювана водійка, здається в оренду. Квартира, в якій вона жила, на 200 квадратів, займає ледь не половину першого поверху п’ятиповерхівки. Всі вікна – за великими решітками. Вхід окремий. У домофон відповідає мати Зайцевої.

Виявляється, це житло Зайцевим вже не належить. Згідно з реєстром нерухомості, на другий день після аварії власником став Станіслав Тишкевич. Аналогічне прізвище носить бухгалтер на фірмі Зайцевих.

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"Це особиста справа родини. Це непов’язані абсолютно речі. Немає визнаного винуватця. Попри це родина Олени вирішила допомогти. Ви в своєму розумі? Можете помножити і зрозуміти, яка це сума – півмільйона гривень", - розповіла Юлія Козир, адвокат Зайцевої.

Рахунки для переказу компенсацій Зайцеви шукають в інтернеті, додає адвокат. Вона скаржиться, що першій перевели гроші для травмованої вагітної Жанни Власенко, але ніхто не оцінив.

"Чеки додані до матеріалів справи, щоб люди могли скористатися грошима. Власенко говорить, що їй ніхто копійки не пропонував. Але на рахунки лікарні ми їй першій перерахували. Напевно, лікарня не повідомила", - додала Козир.

Батьки загиблого Олександра, які від слідчого дізналися про переказ 50 тисяч гривень, кажуть, що навіть гадки не знали, хто така Іванова. Вони досі вірили, що їм помагають друзі сина. Гроші планували віддати на лікування травмованої невістки. Провідати Оксану їм дозволили вперше за місяць. Берченки втратили у цій аварії молодшу доньку Діану, а від старшої - уже місяць як не відходять в реанімації.

"У неї зламаний таз, травма черепа і сильно понівечене обличчя. Попереду - пластика, перші кроки і два роки у лікарні. Оксану ніщо більше не лякає. Задля чесного розслідування загибелі її чоловіка і сестри, котрих у неї забрали, вона записала на телефоні перше звернення з реанімації: "Я хочу звернутися до кожної людини, хто має стосунок до цієї справи. Якщо ви очевидець - дайте свідчення в суді. Якщо слідчий, суддя, конвоїр, прокурор - прошу вас розглянути цю справу з усією суворістю закону. Коли вам пропонуватимуть гроші не беріть їх, не ставайте учасниками безкарних убивств", - йдеться у сюжеті.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. 20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.