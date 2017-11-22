"Заново вчиться їсти": мати Власової розповіла про важкий стан співачки

Українська співачка Євгенія Власова, яка потрапила в реанімацію через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапії, зараз заново вчиться їсти і вже сама розмовляє. Про це повідомила мама співачки, передають "Вести".

"На даний момент Женя заново вчиться їсти. Їй потрібно завести організм, щоб вона могла нормально харчуватися. Другу операцію робив 78-річний академік Петро Дмитрович Фомін", - розповіла вона.

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За її словами, проблема зі здоров'ям Євгенії виникла через операцію, зроблену в 2009 році.

"Вся ця історія сталася через те, що після операції вісім років тому у Феофанії у неї внутрішні органи приросли до швів. Женя довго лежала, а треба було рухатися, щоб цього не сталося. В результаті цього сталося ускладнення. Спочатку кілька лікарень відмовилися брати Євгенію. Погодилася лише одна. Після першої операції запросили Фоміна", - поділилася мама співачки.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Власова потрапила в реанімацію.