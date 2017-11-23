У Чернігові заборонили виступи артистів, які підтримують агресію Росії проти України

У Чернігові заборонили виступати артистам, які підтримують агресію Росії, окупацію Автономної Республіки Крим та не визнають «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями.

Відповідне розпорядження 21 листопада підписав Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, повідомляється на сайті Чернігівської міськради.

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«У закладах, які належать громаді міста Чернігова, забороняється проведення гастрольних заходів, концертів, вистав та інших культурних заходів особам, які публічно підтримують агресію Російської Федерації, окупацію Автономної Республіки Крим та не визнають так звані «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями і таким чином схвалюють дії, направлені на зміну меж території суверенної України, її державного кордону, з метою зменшення їх ідеологічного впливу», - йдеться у розпорядженні.

Зазначається, що під дію цього документу підпадають також особи, які від початку російської агресії в Україні проводять концерти та беруть участь в інших культурних заходах на території Російської Федерації, окупованої АР Крим та тимчасово окупованих окремих районах Донецької і Луганської областей України.

Зокрема, заходи за участю цих осіб заборонено проводити КП «Міський Палац культури» міської ради, КП «Центральний парк культури та відпочинку» міської ради, комунальним закладам, які підпорядковані управлінню культури та туризму міської ради.

«Організаторам гастрольних заходів, власникам стаціонарних сценічних майданчиків, особам, які використовують стаціонарні сценічні майданчики на підставі цивільно-правових угод, та іншим підприємствам, установам та організаціям також рекомендовано утриматись від проведення гастрольних заходів, концертів, вистав та інших культурних заходів за участю осіб, визначених у розпорядженні», - вказано у документі.