Як ви ставитеся до подій в окупованому Луганську? – опитування УНІАН

УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до останніх подій в окупованому Луганську.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2017 року центр окупованого Луганська оточили озброєні люди без розпізнавальних знаків. У мережі одразу заговорили про переворот в так званій "ЛНР".

Як виявилося, "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився йти у відставку і підняв бунт проти ватажка бойовиків "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького.

Читайте також"Хочу, щоб вони знищили один одного": Гройсман прокоментував "розборки" бойовиків "ЛНР"

Пізніше з'явилася інформація, що до Луганська з Донецька прибули бойовики озброєної банди "Вітязь", особистої "гвардії" ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Водночас, за словами радника голови МВС Зоряна Шкіряка, до Луганська також увійшли і там дислокуються підрозділи регулярної російської армії у кількості близько тисячі військовослужбовців, включно зі спецназом ГРУ та спецпризначеннями МВС РФ, а також важка техніка - танки, БТРи, артилерійські установки.

При цьому повідомлялося, що сам Плотницький втік з Луганська до Росії.