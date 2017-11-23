Як ви ставитеся до подій в окупованому Луганську? – опитування УНІАН
До окупованого Луганська 21 листопада заїхали люди без розпізнавальних знаків, а ватажок так званої "ЛНР" Ігор Плотницький начебто пізніше втік з міста.
УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до останніх подій в окупованому Луганську.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2017 року центр окупованого Луганська оточили озброєні люди без розпізнавальних знаків. У мережі одразу заговорили про переворот в так званій "ЛНР".
Як виявилося, "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився йти у відставку і підняв бунт проти ватажка бойовиків "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького.
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Пізніше з'явилася інформація, що до Луганська з Донецька прибули бойовики озброєної банди "Вітязь", особистої "гвардії" ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Водночас, за словами радника голови МВС Зоряна Шкіряка, до Луганська також увійшли і там дислокуються підрозділи регулярної російської армії у кількості близько тисячі військовослужбовців, включно зі спецназом ГРУ та спецпризначеннями МВС РФ, а також важка техніка - танки, БТРи, артилерійські установки.
При цьому повідомлялося, що сам Плотницький втік з Луганська до Росії.