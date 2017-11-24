"Совпадение? Не думаю": Собчак прийшла на росТБ із синьо-жовтим браслетом (фото, відео)

09:02, 24 листопада 2017
Суспільство
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Телеведуча прийшла з браслетом у кольорах українського прапора.

Російська телеведуча, яка заявила про бажання брати участь у виборах президента РФ, Ксенія Собчак прийшла на шоу пропагандистського телеканалу "Росія-1" з браслетом у синьо-жовтих кольорах - прапора України.

Користувачі соцмереж відреагували на це, написавши, що її більше ніколи не запросять на федеральні канали. Інші пишуть про її образ: "Совпадение? Не думаю".

Раніше Собчак в ефірі влаштувала суперечку з журналістом Олексієм Голубєвим через її слова про український Крим.

18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ.

24 жовтня вона заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український. «Ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли і цю обіцянку не виконали», - сказала Собчак.

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Теги: #Собчак в ефірі росТБ#синьо-жовтний браслет