"Совпадение? Не думаю": Собчак прийшла на росТБ із синьо-жовтим браслетом (фото, відео)
Телеведуча прийшла з браслетом у кольорах українського прапора.
Російська телеведуча, яка заявила про бажання брати участь у виборах президента РФ, Ксенія Собчак прийшла на шоу пропагандистського телеканалу "Росія-1" з браслетом у синьо-жовтих кольорах - прапора України.
Користувачі соцмереж відреагували на це, написавши, що її більше ніколи не запросять на федеральні канали. Інші пишуть про її образ: "Совпадение? Не думаю".
"Мене ніколи не запросять на федеральні канали" pic.twitter.com/PSUWABbZ6H— Собчак проти Бетмена (@sob4ak_2018) November 23, 2017
У Собчак на вечорі Соловйова на руці 2ярких браслета . Один жовтий інший синій . Збіг ? не думаю . СУГС!— Павло Пугачов (@Mazahakapawlik) November 23, 2017
Раніше Собчак в ефірі влаштувала суперечку з журналістом Олексієм Голубєвим через її слова про український Крим.
18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ.
24 жовтня вона заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український. «Ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли і цю обіцянку не виконали», - сказала Собчак.