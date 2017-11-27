Переворот в "ЛНР": більше половини читачів УНІАН сподіваються, що бойовики якнайшвидше переб’ють один одного - опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 57% наших читачів висловили сподівання, що в результаті останніх подій в окупованому Луганську проросійські бойовики з різних угрупування якнайшвидше перегризуть одне одного.

Читайте такожОточення знято, будинок Плотницького порожній: ЗМІ дізналися, що відбувається в Луганську після перевороту

При цьому 11% опитаних хвилюються, щоб окупаційні війська під шумок не сунули далі на українську територію.

Лише 3% респондентів занепокоєні ситуацією з переворотом в так званій «ЛНР», адже в них на тих територіях ще залишилися родичі чи близькі люди.

Водночас 13% наших читачів відповіли, що їм все одно, що там відбувається, а 16% - підтримали варіант, що бойовики самопроголошеної «ДНР» мають захистити «донецькоговорящєє» населення «ЛНР».

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2017 року центр окупованого Луганська оточили озброєні люди без розпізнавальних знаків. У мережі одразу заговорили про переворот в так званій "ЛНР".

Читайте такожНовий ватажок луганських бойовиків заявив, що не блокуватиме обмін полоненими

Як виявилося, "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився йти у відставку і підняв бунт проти ватажка бойовиків "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького.

Пізніше з'явилася інформація, що до Луганська з Донецька прибули бойовики озброєної банди "Вітязь", особистої "гвардії" ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Водночас, за словами радника голови МВС Зоряна Шкіряка, до Луганська також увійшли підрозділи регулярної російської армії у кількості близько тисячі військовослужбовців, включно зі спецназом ГРУ та спецпризначеннями МВС РФ, а також важка техніка - танки, БТРи, артилерійські установки.

При цьому сам Плотницький спочатку втік з Луганська до Росії, а вже ввечері 24 листопада він «пішов у відставку».