Світла майже немає, замість туалету - відро: журналісти розповіли про закриту в'язницю Білорусі, де утримують Шаройка (відео)

Затриманням мирних українців в Російській Федерації нікого не здивуєш. Однак те ж саме почало відбуватися і в Білорусі. Так, в дружній країні затримали Павла Скибу - директора заводу з Костянтинівки. І ось, минулого тижня стає відомо, що вже другий місяць в мінському слідчому ізоляторі КДБ Білорусі сидить український журналіст Павло Шаройко. Про це повідомляється у сюжеті програми "Гроші".

Генерал-майор СБУ Василь Вовк пояснив, що Шаройко може бути розвідником, і те, що Україна підняла шум через арешт журналіста було неправильно.

"Ми зробили "ведмежу послугу" Павлу, тепер йому доведеться, напевно, трохи відсидіти", - вважає Вовк. Журналісти з'ясували, що Шаройка тримають у знаменитому ізоляторі мінського КДБ "Американка" - найбільш закритій і таємничій в'язниці Білорусі.

За словами очевидця, який був у цій в'язниці, новачків поміщають у камери з поганим освітленням, через що різко падає зір. "Вода в умивальнику тільки холодна, замість туалету - пластикове відро. При цьому ув'язненого не залишають в тиші - як тільки він розслабиться, лунає брязкіт замків або питання охорони. Після такої обробки 8 з 10 ув'язнених погоджуються співпрацювати", - сказано в повідомленні.

Екс-голова служби зовнішньої української розвідки Микола Маломуж вважає, що у розвідку ніколи б не взяли людину, який вже була з нею пов'язана, як Шаройко.

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Вовк пояснив, що навіть якби Шаройко і був розвідником, зазвичай держави вирішують такі справи "швидко і тихо". На думку Маломужа, ситуація могла змінитися після зустрічей президента Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним.

Олександр Васильєв, який отримав два роки тюрми в Білорусі за те, що виступав за чесні вибори, побував у підвалах КДБ. Він зіткнувся з системою Лукашенко заявив, що "той диктатор, навіть більше ніж Путін".

"Між ФСБ і КДБ Білорусі укладена угода про співпрацю. На території Білорусі знаходяться підрозділи ФСБ", - заявив Маломуж.

Крім того, журналісти вирішили дізнатися, як реагують на ФСБ звичайні громадяни. Вибрали кілька випадкових номерів і подзвонили, представившись російською службою. Люди без зайвих питань повідомили все, що цікавило журналістів-"ФСБ".

Раніше повідомлялося, що затриманому в Білорусі 25 жовтня власному кореспонденту UA: Українське радіо» в Білорусі, колишньому власному кореспонденту УНІАН в Мінську, громадянину України Павлу Шаройку пред'явлено звинувачення за статтею «шпигунство».