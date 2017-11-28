Голова ОДА Гундич зустрівся з інвесторами, які вирощують на Житомирщині хміль для німецького пива (фото)

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні провів зустріч з інвесторами, які вирощують на Житомирщині хміль для німецького пива. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації (ОДА).

Читайте такожГолова Житомирської ОДА доручив лісівникам утворити до 15 грудня пункти реалізації новорічних ялинокЯк зазначається у повідомленні, підприємство з німецькими інвестиціями «Хопштайнер Україна», яке займається вирощуванням та переробкою хмелю і має потужності у Чуднівському районі, планує збільшити обсяги виробництва.

Голова ОДА Ігор Гундич сьогодні, 28 листопада, зустрівся з власниками та керівниками компанії, щоб обговорити і допомогти у вирішенні питань, які виникають у розвитку бізнесу. «Радий, що маємо інвесторів, яким не просто цікава Житомирщина як родюча земля. А які мають повний цикл виробництва на території нашої області – починаючи від вирощування хмелю, збору, обробки і завершуючи переробкою в гранули. Зважаючи на те, що компанія постачає хміль до великих корпорацій та приватних пивоварень, сподіваюся, що і одні з кращих сортів німецького пива мають витоки з Житомирської області. Ми зацікавлені в таких інвесторах і збільшенні обсягів виробництва хмелю на Житомирщині», – наголосив Ігор Гундич.

За словами власника компанії Яхима Гейде, підприємство вже більше 10 років працює в українському бізнесі та розуміє довгострокові цикли розвитку. На сьогодні світові ринки дозволяють розвивати бізнес з виробництва і переробки хмелю.

У бізнес-плані підприємства на 2018 рік – збільшити площі на 32 га.

У селі Карпівка Чуднівського району компанія має 81 га робочих хмільників. Хміль тут не тільки вирощують, але перероблюють і формують у спеціальні гранули.

З 2017 року компанія також займається реєстрацією популярних німецьких сортів: Шпальтер Селект, Тетнангер, Магнум, Норден Бревер, Перле.

Керівництво підприємства звернулося до голови ОДА з проблемними питаннями з оформлення земельних паїв жителями району.

«Я взяв на контроль ці питання і обіцяю розглянути їх за декілька днів, адже розвиток виробництва, сплата податків, робочі місця та збільшення доходів людей для нас є визначальним»,- зауважив Гундич.

Довідка УНІАН. ТОВ «Хопштайнер Україна» – найбільше підприємство по вирощуванню та переробці хмелю в Україні. Компанія вирощує та переробляє 80 % загальної кількості хмелю в Україні. Цех з виробництва гранул розташований у селі Карпівка Чуднівського району Житомирської області. Загальна площа полів компанії в Житомирській області – більше 200 га. Обсяги виробництва - 350 т хмелю на рік.