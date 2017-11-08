Голова Житомирської ОДА Гундич доручив новим головам ОТГ сформувати реалістичні бюджети (фото)

Голова Житомирської обласної держадміністрації (ОДА) Ігор Гундич поставив перед новообраними головами об’єднаних територіальних громад регіону завдання сформувати реалістичні бюджети на наступний рік.

Читайте такожГолова Житомирської облдержадміністрації Гундич продовжує оновлювати кадри Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, про це Гундич сказав сьогодні під час наради з новими головами об’єднаних територіальних громад області.

За його словами, основним завданням новообраних керівників ОТГ є формування реалістичних бюджетів цих громад на 2018 рік.

«Бюджет ви маєте сформувати самі, вираховуючи видатки та доходи громади та з врахуванням особливостей надходжень. Він має бути реалістичний – не потрібно занижувати чи завищувати доходи. Потрібно вираховувати реальні видатки та доходи, не обманюючи самих себе. Адже ми з вами є партнерами. Ми з головою облради (Володимиром Ширмою - УНІАН) несемо відповідальність за те, що відбувається в області, а ви – за те, як буде розвиватись конкретна громада. Мене не цікавить, хто від якої політичної партії є представником. Мене цікавить тільки результат», – акцентував голова ОДА.

Як прозвучало на нараді, багатьом головам об’єднаних територіальних громад області - не вперше керувати людьми, адже більшість з них раніше вже займали певні посади в органах місцевого самоврядування.

Участь у нараді також взяли: голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови громад, керівники райдержадміністрацій та районних рад.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня на Житомирщині пройшли вибори голів та місцевих депутатів у 13 об’єднаних громадах – Ємільчинській, Любарській, Брониківській, Піщівській, Словечанській, Овруцькій, Курненській, Мартинівській, Соколівській, Пулинській, Радомишльській, Глибочицькій, Оліївській. У результаті цих виборів було обрано нових керівників громад, які вже розпочинають свою діяльність.