Поліція відпустила усіх чотирьох учасників факельної ходи, яких затримали під МВС

Поліція відпустила чотирьох затриманих під будівлею Міністерства внутрішніх справ України учасників факельної ходи.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося за декілька хвилин після того, як інші учасники акції прийшли до Печерського райуправління поліції Києва від будівлі МВС.

Як заявив кореспонденту УНІАН один із затриманих, всього поліція доставила до управління четверо учасників акції.

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Один із відпущених мітингувальників заявив, що в райуправлінні він написав пояснення щодо причини перебування біля будівлі МВС. У двох із відпущених мітингувальників на обличчях є синці, а в одного розбитий ніс. Їм викликали карету швидкої допомоги.

Водночас у Відділі комунікації поліції Києва поінформували, що, відповідно до поданої до Київської міської державної адміністрації заявки, правоохоронці забезпечували правопорядок та безпеку як організаторів, так і учасників акції. «Правоохоронці супроводили колону з Майдану Незалежності до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Там активісти застосували піротехніку. Окрім того, кілька осіб намагалися підпалити військову димову шашку. Тож поліцейські припинили правопорушення. У результаті затримали чотирьох осіб, їх доставили до управління поліції для надання пояснень, встановлення всіх обставин події та складання адміністративних матеріалів», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, поліцейські запросили організатора заходу для встановлення причин порушення порядку проведення акції.