Прокуратура Криму передала до суду першу справу про депутата-бандита

Прокуратура Криму завершила досудове розслідування і передала до суду першу кримінальну справу проти депутата-бандюка. Лідера організованої злочинної групи і за сумісництвом – депутата однієї із районних рад автономії та п’ятьох його подільників правоохоронці звинувачують у підпалі ринку в Сімферополі. Водночас, у прокуратурі повідомили, що за народним обранцем тягнеться цілий шлейф подібних злочинів.

Віктор К. на прізвизько “Карась” останні 10-15 років був відомий як діяч одного з найбільших у Криму організованих злочинних угруповань, хоча формально числився керівником спортивного клубу “Таврія”. Він вистояв під час першого перебування в автономії Геннадія Москаля на посаді начальника кримської міліції, а кілька років тому навіть очолив місцеву організацію однієї з маргінальних партій. Проте, коли Геннадій Москаль посів крісло представника Президента України в автономії, “Карась” таки опинився за гратами.

Прокурор Криму Віктор Шемчук ніяк не пов’язує арешт “авторитета” з поверненням Геннадія Москаля, але віддає належне міліції, яка і розслідувала справу “Карася”. Віктору К. та ще 5-м особам висунуті обвинувачення в організації і здійсненні підпалу одного з міських ринків Сімферополя, а також незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. За словами Віктора Шемчука, самому депутату загрожує покарання до 10 років позбавлення волі, оскільки той ще й очолював організовану злочинну групу: “В перебігу слідства було встановлено, що обвинувачені окрім підпалу ринку таким же чином знищували інше майно конкурентів. У них правоохоронці також виявили чималий арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів”, - повідомив кримський прокурор.

Водночас, представник Президента України в автономії Геннадій Москаль висловив побажання, щоб прокуратура реально взялася і за інших депутатів місцевих рад: “Не з підпалів треба було б починати. Тому що багато депутатів Сімферопольської міської і районної рад, Сакської райради, інших – підозрюються у вбивствах і є активними членами організованих злочинних груп. Прокуратурі слід активніше чистити ці місцеві органи влади в Криму”, - сказав представник Президента в автономії.

Коли відбудеться перше судове засіданя у справі “групи депутата Карася” – поки що не відомо.

Радіо "Свобода"