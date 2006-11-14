Завтра в Україні потеплішає

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у західних, північних областях, а вночі і в Криму місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 16-17 листопада - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 16 листопада місцями у північних областях невеликий дощ, вдень у східних областях та на півночі Лівобережжя помірний дощ. Вночі та вранці в Україні місцями тумани. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях та на крайньому півдні до 10°; вдень 7-12°, у східних областях та на півночі Лівобережжя, а 17 листопада в Україні, крім півдня та заходу, 4-9° тепла.

18-19 листопада - без істотних опадів, лише 18 листопада в Криму та місцями у північних, центральних, південних областях невеликий дощ, 19 листопада у західних областях часом опади, переважно у вигляді дощу. Температура 18 листопада вночі 0-6° тепла, вдень 3-9°, на заході та півдні 8-14° тепла, у східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; 19 листопада температура знизиться на 2-4° (лише у західних областях вночі істотно не зміниться).

У Києві та області у середу очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

16-17 листопада - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 16 листопада місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 16 листопада 7-12°, 17 листопада 4-9° тепла.

18-19 листопада - без істотних опадів, лише 18 листопада місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температура 18 листопада вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; 19 листопада зниження температури на 2-4°.