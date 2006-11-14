Крадіжку картини вартістю $50 тисяч не помічали місяць

Пропажу картини вартістю близько $50 тисяч з виставкового залу у Хохловському провулку (Москва) виявили лише через місяць після крадіжки.

Як повідомив РІА Новинивласник картини, президент добродійного фонду ім. Петра Юргенсона Борис Юргенсон, це був "Портрет естонського рибака з трубкою" художника XVIII-XIX століть Гофмана. Картина знаходилася у виставковому залі "Вітальні Юргенсона", її приблизна вартість дорівнює $50 тисячам.

Судячи з відеозйомок, сказав власник картини, які періодично робили у "Вітальні Юргенсона", картина була вкрадена в період з 18 жовтня по 5 листопада.

"Портрет висів біля входу у вітальню, де проходили концерти і виставки. Оскільки картина була невеликого розміру - приблизно 30 на 40 сантиметрів - ніхто відразу не звернув увагу на її зникнення", - сказав Юргенсон.

Він відзначив, що "пропажу ми виявили 12 листопада, коли на відсутність картини звернув увагу один з наших постійних відвідувачів". "Вчора ми звернулися в міліцію", - додав власник картини.

Кажучи про те, які у нього є припущення щодо пропажі, він сказав: "У нас є дві версії, хто міг вкрасти картину - або її узяв випадковий чоловік, або картина була вкрадена за наводкою".

На думку Юргенсона, складність в пошуку картини може полягати у відсутності якісної фотографії портрета.