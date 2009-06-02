Найбільший на території колишнього СРСР дитячий табір "Артек" повернувся до нормального режиму роботи після складного періоду, викликаного тяжким економічним станом, повідомив РІА “Новости” директор табору Борис Новожилов.

"Нині "Артек" працює стабільно, на повну потужність. Всі табори заповнені, заборгованості по зарплаті більше немає", - сказав Новожилов.

Наприкінці січня "Артек" опинився в центрі скандалу - працівники здравниці заявили, що держава не фінансує всесвітньо відомий дитячий табір, внаслідок чого вони не одержували платню, а корпуси вже кілька місяців були порожні.

Уряд України провів спеціальне засідання, на якому перевело дитячий центр зі сфери управління Державного управління справами Президента під свій контроль, а також ухвалило рішення про збільшення фінансування "Артека" і одеського табору "Молода гвардія" та викуп путівок за рахунок бюджетних коштів.

За даними прес-служби "Артека", зараз у таборі відпочивають більше 3,5 тисяч дітей з кількох країн світу. До кінця року в таборі відпочинуть близько 27 тисяч дітей. З них 20 тисяч відпочиватимуть за рахунок державного бюджету - Україна, як повідомляє прес-служба, витратить на придбання путівок до "Артека" 73 мільйони гривень (близько 8,5 мільйонів доларів).

Голова Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко, у свою чергу, повідомив РІА “Новости”, що табір вже одержав "на відновлення і розвиток" 35 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету. "До листопада ці гроші будуть повністю освоєні", - сказав міністр, додавши, що поточний рік "стане новою сторінкою в історії розвитку "Артека".

Водночас, за словами міністра, кілька проблем, які заважають табору працювати, ще не вирішені.

"(Необхідно провести) відселення 334 сімей, які живуть на території табору і можуть становити загрозу для відпочинку дітей. Також є цілий ряд проблемних питань у відносинах "Артека" і Гурзуфа (сусіднього селища, яке претендує на частину території, що її займає табір) - вони вимагають дуже серйозної роботи Генеральної прокуратури", - сказав Павленко.

Міністр також повідомив, що передача табору від ДУСі до сфери управління міністерства затримується через необхідність провести повну інвентаризацію майна табору.

"Це не питання дискусії між ДУС і урядом. У нас немає суперечностей, але процес передачі вимагає часу, оскільки паралельно ми проводимо інвентаризацію майна, інвентаризацію земель. Питання в тому, щоб вперше за багато років серйозно перевірити і оцінити все, що має "Артек", - сказав Юрій Павленко.