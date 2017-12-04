Житомирська ОДА підбила підсумки роботи антирейдерського штабу

Житомирська облдержадміністрація підбила підсумки роботи антирейдерського штабу, який розглянув 22 звернення, а за двома відкрито кримінальне впровадження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, в області завершив свою діяльність антирейдерський штаб, до складу якого входили представники облдержадміністрації, головного управління Нацполіції, Держгеокадастру, управління юстиції, обласної прокуратури, служби безпеки, екологічної інспекції та громадськості.

Підбив підсумки діяльності цього штабу сьогодні, 4 грудня, заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Олексій Ясюнецький під час прес-конференції.

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«Часто думають так: чиновники гарно вміють проводити наради, а результат- нульовий. Цей штаб довів протилежне. Нам вдалося допомогти людям – конкретним суб’єктам господарювання, завдяки скоординованій роботі штабу люди не позбулися врожаю, були вирішені корпоративні конфлікти. Робота штабу полягала в тому, що всі чиновники та правоохоронні органи сідали за один стіл переговорів та попереджували рейдерські захоплення. Наприклад, у ситуації із ПСП «Троянівське» дуже професійно спрацювали органи юстиції та унеможливили подальше відчуження корпоративних прав. Час роботи штабу вичерпаний, але ми продовжуватимемо антирейдерські заходи», – сказав Ясюнецький.

Загалом штаб розглянув 22 звернення. За 2 відкрито кримінальне впровадження.

Також представники Головного територіального управління юстиції у Житомирській області розповіли про мобільну групу, яка працювала на території області. Так, ця група відвідала 167 населених пунктів та надала 541 консультацію.