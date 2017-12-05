Українська співачка, яка потрапила до реанімації, зі сльозами на очах звернулася до шанувальників (відео)

Відома українська співачка Євгенія Власова, яка раніше потрапила до реанімації, звернулася до українців.

Вона подякувала усім за допомогу в боротьбі з хворобою, як свідчить відеозапис на сторінці Юрія Левченка у Facebook.

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"Я дуже рада з вами поспілкуватися і сказати особисто кожному: "Величезне спасибі!" Мені дуже важко стримувати сльози насправді, можливо, це просто ліки виходять, я не знаю... Але насправді серце й душа мої переповнені величезною подякою вам за те, що ви настільки... Я правда не знала, що настільки... можу когось турбувати, що за мене може хтось турбуватися. Спасибі величезне за те, що ви у мене є. Я вас люблю", - звернулася артистка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше мама Євгенії Власової розповідала, що її донька, яка потрапила у реанімацію через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапію, зараз заново вчиться їсти і вже сама розмовляє.