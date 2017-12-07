Письменник пояснив, як серіал "Свати" можна повернути на екрани

У скандалі довкола популярного серіалу "Свати" і його творця Володимира Зеленського багато хто упускає один важливий момент: ситком можна без проблем повернути на екрани. Про це пише у своїй колонці для "Нового времени" Андрій Кокотюха, письменник і кіносценарист.

Держкіно України відкликало прокатне посвідчення популярного серіалу "Свати". Це дітище студії "Квартал 95" приносило чималі гроші своїм творцям: у 2015 році за 25-хвилинну серію їм платили $100 тис.

"Справа в тому, що "Сватів" ніхто не забороняв. Це неможливо не тільки тому, що ми живемо в епоху інтернету і YouTube. До речі, в мережі глядач не заплатив ні за один з озвучених командою "Кварталу" 800 тис. переглядів серіалу. Заборонити ситком не можна у принципі", - зазначив Кокотюха.

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Крім того, чиновники Мінкульту однозначно висловилися щодо цього: приберіть "русский мир" — і працюйте далі.

Кіносценарист наголосив, що "Свати" - продукт масового споживання, до якого як до сімейної комедії є претензії тільки у тих, хто мріє побачити втілені в серіали книги Пруста, Кафки, Монтеня та фільми фон Трієра.

"Вони (творці серіалу - Ред.) досі не зрозуміли, що російська або проросійська складова будь-якої одиниці культурного продукту — все одно, що токсини в улюблених продуктах харчування... І якщо таку складову зі "Сватів" виключити, улюблений мільйонами українців серіал без проблем і без політики! — повернеться", - переконаний письменник.

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Раніше заступник міністра культури України Юрій Рибачук заявляв, що серіал "Свати", трансляцію якого заборонили в Україні, можуть повернути на екрани з іншим актором.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Напередодні Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави, російського актора Федора Добронравова, зірку серіалу "Свати".

Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в'їзду терміном на три роки Добронравову.

Згодом український шоумен, актор, зірка "95 Кварталу" Володимир Зеленський записав емоційне відеозвернення щодо можливої заборони серіалу "Свати" в Україні.