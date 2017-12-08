"Ситуація складна": з'явилися нові дані про стан тяжкохворої української співачки

Народний артист України Віктор Павлік закликав допомогти співачці Євгенії Власовій, яка раніше потрапила у реанімацію і зараз бореться за життя.

Музикант розповів, що без підтримки артистка не виживе, передає "Обозреватель".

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"Наскільки я знаю, ситуація складна. Щодня на лікування йдуть великі кошти і все, що було зібрано раніше, вже давно витрачено. Без нашої підтримки вона просто не виживе. Наше завдання - якомога довше підтримувати її, а підтримати зараз її можна тільки лікуванням, а лікування - це великі гроші. Перераховувати їх можна на картку мами Євгенії", - сказав Павлік.

На своїй сторінці у Facebook музикант також закликав українців підтримати тяжкохвору співачку.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше мама Євгенії Власової розповідала, що її донька, яка потрапила в реанімацію через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапію, зараз заново вчиться їсти і вже сама розмовляє.