Анджеліна Джолі важить менше 11-річної дочки, Бред Пітт просить актрису звернутися до лікаря - ЗМІ

Видання Star повідомляє, що актриса Анджеліна Джолі, яка вирішила відсвяткувати Різдво з Бредом Піттом, на межі виснаження, передає "Сегодня".

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Джерело з оточення актриси розповіло журналу, що Джолі важить 35 кілограмів, а це на два кілограми менше, ніж її 11-річна дочка Шайло. Друзі актриси просять її стежити за харчуванням і не доводити себе до анорексії. Переживає і Бред Пітт, який просить Анджеліну звернутися до лікаря.

Повідомляється, що Джолі дуже зайнята вихованням шістьох дітей, щоб зосередитися на своєму особистому благополуччі.

Портал Gossip Cop спростовує інформацію журналу Star, стверджуючи, що у актриси немає харчового розладу і добре себе почуває.