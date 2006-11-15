Завтра у Києві буде відносно тепла погода

16 листопада на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. У східній частині пройде дощ і мокрий сніг, місцями туман; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°. На решті території вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у південній частині подекуди 15-17°. Вітер західний, 5-10 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

17-18 листопада буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 17 листопада місцями у північних, центральних та східних областях, а 18 листопада в Криму очікується невеликий дощ. Вночі та вранці у західних, південних областях та в Криму місцями тумани. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 2-7° тепла, вдень 17 листопада 10-15°, 18 листопада 7-12° тепла; у східній частині 17 листопада вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, 18 листопада вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території 17 листопада вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 9°, вдень 4-9° тепла, у південні частині 9-14°, 18 листопада зниження температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 1-6° тепла, на півдні до 4-9°.

19-20 листопада - без істотних опадів, лише 20 листопада у західних та північних областях пройдуть невеликі опади. Температура вночі у західних областях 0-5° тепла, на решті території 1-6° морозу (20 листопада у східній частині та на півночі Лівобережжя 3-8° морозу); вдень 0-6° тепла, у східній частині місцями 1-3° морозу, у західній та південній частині 3-9° тепла.

У м.Києві та області 16 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

17-18 листопада утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі та вранці 17 листопада місцями очікується невеликий дощ. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура 17 листопада вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла; 18 листопада зниження температури вночі до 2° морозу-3° тепла, вдень до 1-6° тепла.

19-20 листопада - без істотних опадів, лише вночі 20 листопада місцями невеликі опади. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.