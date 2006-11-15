Лекції Юрія Норштейна з`явилися в інтернеті

Лекції метра мультиплікації Юрія Норштейна стали доступними в інтернеті на сайті радіостанції "Культура".

Дев`ять аудіолекцій автора всесвітньо відомого мультфільму "Їжачок у тумані" з циклу "Мультиплікація як мистецтво і як життя" на численні прохання розміщені на сайті радіостанції у форматі Windows Media Player.

Юрій Норштейн почав кар`єру мультиплікатора на студії "Союзмультфільм" 1961 року. П`ять мультфільмів майстра, який розробив власну техніку створення картин – багатоярусне перекладання, удостоювалися на міжнародних конкурсах численних премій.

Найвідомішими картинами Норштейна є "Лисиця і заєць", "Казка казок" і "Їжачок в тумані", названий 2003 року Кращим мультфільмом в історії мультиплікації.

Лента.ру