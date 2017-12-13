Не госпіталізували, але з камери вивели: у Харкові триває суд над другим фігурантом справи про криваве ДТП (відео)

У Київському райсуді Харкова продовжили розглядати клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу для другого учасника смертельній аварії на вулиці Сумській - Геннадія Дронова. Про це повідомляє Misto.KH.UA.

Після того, як Дронова оглянули лікарі, адвокат Сергій Перепелиця заявив, що його підзахисний потребує госпіталізації.

Сам підсудний продовжує твердити про погане самопочуття. Суддя внесла в матеріали справи висновок фельдшера, згідно з яким Геннадій Дронов не потребує термінової госпіталізації. Йому просто необхідно планове обстеження.

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"Адвокат зазначив, що коли лікарі оглядали Дронова, то наполягали на необхідності госпіталізації і спостереженні за його підзахисним, однак, коли він повернувся до зали суду, "все переграли", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що сторона захисту подала клопотання про те, щоб не тримати підсудного у спеціальному огорожі, тому Дронова випустили з камери на час судового засідання.

Раніше повідомлялося, що другому учаснику смертельного ДТП у Харкові Геннадію Дронову викликали швидку допомогу на засідання суду, де проходить слухання клопотання про переобрання йому запобіжного заходу.