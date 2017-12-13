Cуд щодо обрання запобіжного заходу Павлу Грибу перенесли на 15 грудня

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу викраденому і незаконно утримуваному українцю Павлу Грибу перенесли на 15 грудня.

Про це повідомив його батько Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.

«ФСБ вирішило ускладнити нам життя і перенесло засідання суду по розгляду запобіжного засобу утримання Павла на 15 грудня. Можливо, щоб іноземні дипломати не попали на суд?», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Ігор Гриб повідомляв, що судове засідання у справі йог осина відбудеться в Росії 19 грудня.

28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

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Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі). Пізніше стало відомо, що російські слідчі звинувачують Павла Гриба у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Суд постановив утримувати його під вартою до 4 січня 2018 року.

У Павла важке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування.

13 жовтня в МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями.

7 листопада Краснодарський крайовий суд РФ не задовольнив апеляційну скаргу на обраний Грибу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 січня 2018 року і клопотання про призначення запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

20 листопада батько Гриба заявив, що стан здоров'я його сина погіршується.