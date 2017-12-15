Порошенко ввів Роговцеву до Наглядової ради Українського культурного фонду

Президент України Петро Порошенко своїм Указом ввів Аду Роговцеву та Олександра Богуцького до складу Наглядової ради Українського культурного фонду.

Текст відповідного документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

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«Згідно з частиною першою статті 6 закону України «Про Український культурний фонд» постановляю: визначити для включення до складу Наглядової ради Українського культурного фонду Богуцького Олександра Андрійовича - директора-президента Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ІСТV) (за згодою) та Роговцеву Аду Миколаївну - народну артистку України, Героя України (за згодою)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про Український культурний фонд. Основними завданнями фонду є, зокрема, сприяння реалізації держполітики у сферах культури та мистецтв, розвитку сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту.

Органами управління Українського культурного фонду є наглядова рада і дирекція фонду. Фонд має право утворювати територіальні відділення.

20 квітня президент Петро Порошенко підписав закон про Український культурний фонд.