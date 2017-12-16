Україна з наступного року розширить теле - і радіотрансляції на Крим

Україна розширюватиме трансляції вітчизняних теле- і радіоканалів на Крим. Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.

Читайте такожУкраїнське телемовлення на Крим посилили більше ніж утричі – Нацрада«Українське мовлення на територію Криму у 2018 році буде здійснюватися вже з двох веж - Чонгарської і Чаплинської», - написав він.

За його словами, для цього передбачається збільшити висоту телевежі у Чплинці з 92-х до 133-х метрів, створити додатковий цифровий мультиплекс з метою організації потужного мовлення в напрямку Армянська і Красноперекопська перших п’яти українських телеканалів, а також організувати аналогове мовлення ще двох українських телеканалів і семи радіостанцій.

Сигнал з Чаплинської вежі охоплюватиме Чаплинський, Каланчацький райони Херсонської області і Красноперекопський район АР Крим.

«Розвиток телерадіомовлення в цих районах буде здійснюватися шляхом надання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення дозволів на тимчасове мовлення, як це робиться в зоні проведення АТО», - додав Костинський.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня з Чонгара почалась трансляція українських телеканалів на Крим у тестовому режимі. Зокрема, на територію Північного Криму в стандарті DVB-T2 транслюються UA:КРИМ (НСТУ), 5 канал, Прямий канал (Тоніс), ICTV, Чорноморська ТРК».