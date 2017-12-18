Грандіозний фінал "Голос. Діти" 4 сезон: підопічна Монатіка розповіла про свою перемогу (відео)

Вчора відбувся фінал проекту "Голос.Діти-4", перемогу в якому здобула 10-річна Данелія Тулешова з Казахстану.

Перед фіналом вона майже місяць жила в Києві і щодня брала уроки української. Данелія вразила журі ще на сліпому прослуховуванні і її відразу назвали сенсацією.

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Дівчинка поділилася враженнями від перемоги, а також розповіла, як їй працювалося разом із зоряним наставником Монатіком. За словами юної вокалістки, вона досі не усвідомила, що стала переможцем "Голосу.Діти".

"Насправді я досі не розумію цього. Я буквально годину тому приїхала з того місця. Напевно, через два дні я буду усвідомлювати, коли приїду до школи", - сказала Данелія.

Дівчинка зізналася, що вважає, перемогти на проекті їй допоміг не тільки унікальний голос, але і підтримка близьких людей.

Крім того дівчинка сказала, що для неї було найважчим під час проекту. Так, розповіла Данелія, їй було непросто співпрацювати з партнерами по команді, коли вони готувалася до спільного виступу.

Дівчинка дуже емоційно заспівала пісню «Не твоя війна» своєї улюбленої групи «Океан Ельзи», ніж зворушила не тільки глядачів проекту, але і власного тренера Дмитра Монатіка. Також у фіналі вона виконала пісню Spectrum групи Florence + The Machine.