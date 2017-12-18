"Зоряні війни" не витіснили "Кіборгів": за два уікенди український фільм зібрав майже 16 мільйонів гривень

В Україні військова драма українського режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги» за два уікенди зібрала 15 млн 752 тис. 356 грн. касових зборів. Про це 18 грудня повідомили в Держкіно.

За цей час фільм подивилися 212 тисяч 182 глядачів, повідомляється на офіційній сторінці Держкіно в Facebook.

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«На другому уікенді у фільму залишилося 184 екрани, і це є гарним показником того, що кінотеатри повірили у «Кіборгів», незважаючи на вихід такого потужного фільму, як «Зоряні війни», – зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

«Сума допомоги сім'ям загиблих в рамках ініціативи «Я небайдужий» склала 1 млн 60 тис. 910 грн», – зазначила продюсер Іванна Дядюра.

За перший вікенд прокату стрічка встановила рекорд для національних фільмів у вітчизняному прокаті за касовими зборами.

Фільм «Кіборги» вийшов у широкий український прокат 7 грудня. Стрічка розповідає про бої за Донецький аеропорт під час антитерористичної операції України на Сході країни. Режисер Сєїтаблаєв вважає, що за жанром його фільм є військовою драмою.

Картина отримала фінансову підтримку Держкіно України у розмірі майже 24 мільйонів гривень, що складає половину від загальної вартості виробництва.