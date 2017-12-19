Корупція на дорогах: журналісти з'ясували, як заробляють на вагових комплексах для вантажівок

Журналісти розкрили корупційну схему серед співробітників "Укртрансбезпеки "на вагових комплексах для вантажівок на дорогах України.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні програми «Гроші».

За законодавством працівники «Укртрансбезпеки» та «Укравтодору» у разі виявлення перегрузу вантажівки, мають виписувати штраф. Проте, як зясували журналісти, штрафи на вагових комплексах не виписують, а беруть гроші у вигляді хабарів.

Плата за перегруз на одному з таких комплексів на Кіровоградщині становить 600 гривень. Таким чином за одну зміну хабарник може заробити близько 60 тисяч гривень.

Як повідомив голова "Укртрансбезпеки" Михайло Ноняк, наразі проводиться службова перевірка даних фактів.

«Від сьогодні проводиться перевірка в Кіровоградському територіальному управлінні. Ця перевірка максимально буде тривати до 29-го числа. Будуть відповідні висновки по даному факту. І, на скільки ми зможемо, притягнути цих працівників до дисциплінарної відповідальності», - зазначив Ноняк.

Він також додав, що наразі відомство закупило нове обладнання для протидіяння корупції.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Міністерства інфраструктури, більш 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм. А це в свою чергу впливаєх на стан доріг в країні.