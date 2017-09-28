У прокуратурі Києва розповіли, який статус має Гужва у справі про сепаратизм

Колишній голова холдингу "Вести" Ігор Гужва має статус свідка у справі про сепаратистські дії журналу "Вести.Репортер" у 2014 році. Про це повідомила в коментарі "Українській правді" речник прокуратури Києва Надія Максимець.

Читайте такожПрокуратура вимагає збільшити заставу для Гужви до 3,2 мільйонів гривеньВона пояснила, що це кримінальне провадження розслідується управлінням СБУ у Києві та Київській області за ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").

За словами Максимець, слідство підозрює, що в журналі "Вести.Репортер" друкувалися статті із закликами до зміни меж території України та порушення порядку, встановленого її Конституцією.

Як стало відомо виданню з власних джерел, слідство у цій справі безпосередньо в діях самого Гужви ознак кримінального злочину на даний час не вбачає.

Крім того, відповідаючи на запит видання, прес-служба столичної прокуратури повідомила, що 20 вересня повідомила Гужві про завершення досудового розслідування у справі про вимагання ним $10 тис. у народного депутата Дмитра Лінька.

Там додали, що журналісту надали можливість ознайомитись з усіма матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальний акт стосовно Гужви буде скеровано до суду.