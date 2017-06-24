Прокуратура просить суд обрати домашній арешт спільнику Гужви у справі про вимагання

Прокуратура Києва просить Шевченківський районний суд обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Антону Філіпковському, який спільно з головним редактором видання «Страна.ua» Ігорем Гужвою підозрюється у вимаганні коштів. Про це під час судового засідання сказала прокурор відділу прокуратури Києва Олена Ковальчук.

Читайте такожГужву відправили в тимчасовий ізоляторЗокрема, вона сказала, що громадянина Філіпковського, 1971 року народження, який проживає у Харкові, звинувачують "у вчиненні вимагання у потерпілого Лінька, за попередньою змовою групи осіб, внаслідок яких заподіяно шкоду у великих розмірах".

Ковальчук додала, що саме Філіпковський спільно з Гужвою вимагав кошти від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька.

Як повідомляв УНІАН, Гужву було затримано ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Його підозрюють у вимаганні й отриманні $10 тис. за відмову від публікації компромату. Проти Гужви відкрито провадження за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання").

23 червня голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Гужва вимагав кошти нібито за неоприлюднення компромату на народного депутата Лінька.

Сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання «підставою».

Депутати від «Опозиційного блоку» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.