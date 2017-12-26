Князєв назвав кількість поліцейських, які загинули під час спецоперацій цього року
16:04, 26 грудня 2017Суспільство
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За словами глави Нацполіції, цього року вдалося мінімізувати фізичні втрати серед співробітників.
Цього року вдалося мінімізувати фізичні втрати серед поліцейських \ фото oda.zt.gov.ua
З початку 2017 року під час проведення спеціальний операцій загинули шість співробітників Національної поліції.
Читайте такожКіберполіція заблокувала понад тисячу "груп смерті" у соцмережах – КнязєвЯк передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.
"Ми зробили висновки, обрахували свої помилки, розібрали їх у своїй діяльності протягом 2016 року. У 2017 році мінімізували кількість фізичних втрат працівників поліції під час проведення спеціальних операцій. На жаль, ми все-таки маємо шість убитих поліцейських з початку року", - сказав Князєв.
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