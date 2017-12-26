Князєв назвав кількість поліцейських, які загинули під час спецоперацій цього року

З початку 2017 року під час проведення спеціальний операцій загинули шість співробітників Національної поліції.

Читайте такожКіберполіція заблокувала понад тисячу "груп смерті" у соцмережах – КнязєвЯк передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Ми зробили висновки, обрахували свої помилки, розібрали їх у своїй діяльності протягом 2016 року. У 2017 році мінімізували кількість фізичних втрат працівників поліції під час проведення спеціальних операцій. На жаль, ми все-таки маємо шість убитих поліцейських з початку року", - сказав Князєв.