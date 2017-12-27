Постійно плакала: українську зірку Playboy вигнали із зали суду над її нареченим (фото)

У середу, 27 грудня, у Солом’янському районному суді вирішується доля нареченого співачки Даші Астаф’євої, бізнесмена Артема Кіма.

Справа розслідується більше чотирьох років, передає ТСН.

Кіму хочуть змінити запобіжний захід і посадити до СІЗО, або ж його можуть відпустити під заставу у 26 мільйонів. Справу розслідує НАБУ, детективи наполягають, що з жовтня Кім не приходить на допити. А його захист стверджує, що Кім вчасно не отримує повістки.

Підтримати коханого до суду прийшла й Даша Астаф’єва, вона сиділа поряд з батьком Артема Кіма. Вона дуже емоційно реагувала на все, що відбувається у залі суду. Співачка наголосила, що протягом п’яти місяців мовчала, але більше не може. Артистка звернулася до генпрокурора, щоб він звернув увагу на цю справу.

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Даша постійно плакала. На засіданні Астаф'єва декілька разів голосно обурювалася, коли виступав прокурор НАБУ.

Її розлютили слова прокурора про те, що нібито до будинку Даші та Артема не можуть потрапити. Співачка запевняє, що це брехня. Врешті Астаф’єву вигнали із зали суду.

"Мене вигнали, тому що я не можу мовчати. Стоїть козачина і бреше у присутності багатьох свідків, що неможна зайти до нас у під’їзд. Спокійно можна зайти! Як прийти з обшуком о 6 ранку, так вони можуть зайти, а як прийти повістку принести, яку мають, це їхній обов’язок, вони не можуть. Тому я не змовчала і хотіла сказати, на який телефон вони можуть телефонувати і писати, якщо їх забрали. У нас нема телефонів", - сказала журналістам Даша.

Як повідомляв УНІАН, коханого української співачки Даші Астаф’євої Артема Кіма підозрюють у розкраданні 27 млн грн НАЕК "Енергоатом".