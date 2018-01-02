У справі про вбивство Ноздровської допитано близько 50 осіб, в тому числі її екс-наречений

15:04, 02 січня 2018
Суспільство
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Результатів судово-медичної експертизи слідство ще не має.

Фото Ірина Ноздровська/Facebook

У справі про вбивство юриста Ірини Ноздровської допитано вже близько 50 осіб. Про це речник Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович повідомив в ефірі каналу "112 Україна".

Читайте також"Ти погано закінчиш": вбитій правозахисниці Ноздровській неодноразово погрожувалиЗа його словами, "у нас ще немає результатів судово-медичної експертизи, щоб чітко сказати, від чого настала смерть".

Жукович сказав: "Проводимо ряд слідчих дій. Тому і допитуємо людей… Вже близько 50 чоловік допитали", створена "потужна слідчо-оперативна група, якою керує безпосередньо начальник Головного управління поліції Київської області".

Жукович підтвердив, що серед допитаних і колишній наречений Ноздровської, але відмовився говорити, про що йшлося на допиті.

Також речник Головного управління Нацполіції у Київській області повідомив, що поліція буде "проводити ряд слідчих дій з речами загиблої і з деякими речами, які можуть бути у свідків… Будемо звертатися до суду, щоб отримати тимчасовий доступ до речей, і в рамках розслідування будемо вилучати і проводити експертизи".

Говорячи про версії, Жукович зауважив, що смерть Ноздровської може бути пов’язана з її професійною діяльністю, з погрозами на її адресу. "Це все версії, і ми їх відпрацьовуємо, ми їх перевіряємо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки села Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили в місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного вбивства.

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Теги: #вбивство Ноздровської#слідство справі Ноздровської