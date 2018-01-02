Поліція допитує нареченого Ноздровської як підозрюваного, підставою став запис з камери спостереження

Поліція допитує колишнього нареченого Ірини Ноздровської Віталія Сергєєва як підозрюваного. Про це повідомив його батько Віктор Сергєєв, пише "Громадське".

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За його словами, підставою для такої підозри стала запис з камери спостереження, на якому вони з сином виходять зі свого будинку в Києві о 21:00, 29 грудня, у день зникнення Ірини. Поліція вважає, що підставою для злочину могла стати нерозділене кохання, оскільки Ірина з Віталієм раніше розійшлися.

Віталія викликали в райвідділ Вишгорода і допитують більше 6 годин. Правоохоронці також вилучили загальне авто Віталія та батька (оформлено на батька) і забрали в Гостомель на експертизу. Раніше повідомлялося, що колишнього нареченого Ноздровської затримали.

Віктор Сергєєв зазначив, що у вечір зникнення Ірини, 29 грудня, Віталій був вдома, з батьками і разом вони були до моменту затримання.

В останній раз, з Іриною казала мама телефону, близько 18 вечора. Тоді Ірина сказала, що їде в автобусі і їй не зручно говорити. Близько 20:00 Віталію зателефонував батько Ірини і сказав, що вона не виходить на зв'язок.

Приблизно о 21 годині Віталій разом з батьком вирушили з Києва в село Демидів Вишгородського району шукати її і продовжували пошуки до 5 ранку.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри в результаті ДТП. Раніше вона стикалася з погрозами з боку родичів і друзів винуватця аварії. У неї залишилася неповнолітня дочка. Аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині на смерть збив односельчанку, 26-річну Світлану Сапатинську.

Дядько винуватця ДТП на той момент був головою Вишгородського районного суду. Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до 7 років позбавлення волі. Ірина Ноздровська особисто вела справу своєї сестри в суді. 27 грудня захист винуватця ДТП Дмитра Россошанському в Апеляційному суді Київської області майже домігся його звільнення з-під варти за амністією. Проте суд вирішив відправити справу до суду першої інстанції і продовжив йому арешт на 60 діб.