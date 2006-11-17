Уряд доручив Мін`юсту ліквідувати виконавців

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 16 листопада № 1622 розпорядився ліквідувати Департамент державної виконавчої служби, що діє у складі Міністерства юстиції як урядовий орган державного управління.

Заходи з ліквідації Департаменту державної виконавчої служби доручено здійснити Міністерству юстиції.

Мін’юст, згідно з постановою, є правонаступником Департаменту державної виконавчої служби і має забезпечити виконання завдань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів.

Мін’юст повинен подати у місячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів у відповідність із цією постановою, передбачивши збереження правового статусу та існуючих умов фінансового і матеріально-технічного забезпечення працівників органів державної виконавчої служби.

Ця постанова, текст якої розміщено на Урядовому порталі, набирає чинності одночасно із Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування системи органів державної виконавчої служби.

Іншою постановою – від 15 листопада – Кабмін звільнив Олександра КУЗЯ з посади директора Департаменту державної виконавчої служби за власним бажанням.