"Підозра падає на всіх": колишній цивільний чоловік Ноздровської розповів про версії вбивства юристки

Рідні вбитої адвоката Ірини Ноздровської чекають на результати експертиз та поки не схильні розглядати якусь з версій її вбивства як основну. У поліції кажуть, нині вивчають всі обставини трагедії, серед яких багато невідомих складових.

Про це ТСН розповів колишній цивільний чоловік Ірини Віталій Сергеєв, який нині допомагає родині Ноздровської.

"Підозра падає на все і на всіх. Чіткої версії ні в мене, ні в близьких немає. Навіть не можу сказати прямо на Россошанського, бо підозрюю всіх-всіх-всіх. Можу уявити собі і вбивство з метою пограбування, і маніяка. Все, що завгодно, могло бути", - розповів Віталій журналістам.

За словами чоловіка, вони з Іриною прожили разом більше півроку, але розійшлися через велику зайнятість Ноздровської. Як розповів Сергеєв, вбита цілодобово жила справою про ДТП, в якій загинула її сестра. Віталій каже, що стосунки вони зберегли теплі, і він сподівався, що вони знову будуть разом. Навіть збирався їй освідчитись 27 січня – на день народження Ноздровської. Коли стало відомо про трагедію, він один з перших був на місці, де знайшли тіло вбитої.

"Я бачив, що оглядали вже на березі, коли прибув до місця. Зі слів дізнаюся, що вона була у сережках, була в одному ліфчику. АТОвці, які зголосились допомогти у пошуковій операції, відшукали з іншого боку траси, що веде на Димір, пасок з дублянки. Та шкарпетки я сам знайшов, я їх впізнав. Вони були далекувато, метрів зо 400. Траса іде на Димір, перпендикулярно під трасою проходить річка. З правого боку в метрах 200 знайшли Ірину, а в метрах 200 з іншого боку знайшли ці елементи одягу. Здається, що це все відбувалось біля річки. Чув, що здається ніж знайшли. Чи це стосується цієї справи, я не знаю. Та знайшли рожевий чохол з її телефону. А чи знайшли сам телефон, не знаю", - розповів Сергеєв подробиці пошукової операції.

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Спочатку поліція підозрювала у причетності до вбивства і самого Віталія, його допитували протягом дев'яти годин, але у чоловіка є тверде алібі – на момент вбивства Сергеєв був вдома. Про це свідчать записи с камер спостереження, які зафіксували час його входу та виходу з будинку, також поліція оглянула планшет та роутер в будинку, де живе Віталій, і зафіксували користування ними в цей час. Те, що чоловік був вдома, підтвердила і консьєрж.

Нині до родини Ноздровської приставили держохорону, і навіть вночі вдома чергує автоматник. Втім, як каже Сергеєв, погроз родині на цей час не поступає.

У поліції кажуть, нині вивчають всі обставини трагедії, серед яких багато невідомих складових. Слідство опрацьовує записи з відеокамер, як Ноздровська потрапила в Демидів – чи їхала зі своїм вбивцею, або її хтось зустрів вже не місці. Крім того експертиза має встановити, чи були у крові адвоката якісь препарати чи алкоголь, що могли спричинити відсутність супротиву злочинцеві. Нині тривають опитування населення Демидова та інших осіб. Правоохоронні органи просять всіх, хто може допомогти слідству, звернутись у поліцію.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла за три дні до цього, виявили в місцевій річці.

Як написала в Facebook журналіст Ганна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП. Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління НПУ в Київській області. За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від численних колото-різаних ран.