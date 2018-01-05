У першому ж рейсі оновленої електрички Львів-Здолбунів вандали пошкодили сидіння (фото)

У першому рейсі оновленого електропоїзда Львів-Здолбунів вандали пошкодили сидіння.

Читайте такожВ Україні за рік пустили на маршрути 38 нових вітчизняних вагонів (фото)

Як повідомляє Львівська залізниця на своїй сторінці у Facebook, «дикий за формою та змістом» випадок залізничники Львівської магістралі зафіксували після першого рейсу електропоїзда ЕР9т №746 Львів–Здолбунів, який повернувся на маршрут після капітального ремонту та модернізації. В одному з вагонів невідомі особи пошкодили сидіння.

«Навмисне псування рухомого складу, що задіяний у приміському русі, лише загостює проблему належного забезпечення та організації приміських пасажирських перевезень. Окрім прямих збитків, заподіяних зловмисниками, на плечі залізниці лягають і додаткові витрати робочого часу працівників підрозділів, необхідні для усунення цих збитків. Крім того, пошкоджені вагони необхідно відставляти з руху для відновлення, що відповідно зменшує їхню кількість в експлуатації і призводить до вимушеного скорочення складів поїздів, а отже створює суттєві незручності і пасажирам», –пояснюють у Львівській залізниці.

Залізничники закликали громадян «суворо дотримуватися правил безпеки на залізничному транспорті, особистим прикладом демонструвати високу культуру поведінки, а також сподіваються на активну та принципову позицію громадськості в питаннях забезпечення правопорядку в рухомому складі та на об’єктах інфраструктури».