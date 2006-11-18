Для зйомки першого поцілунку Гаррі Поттера знадобилися 24 дублі

У Великобританії закінчилися зйомки п`ятого фільму про Гаррі Поттера - "Гаррі Поттер і Орден Фенікса".

Як пише британська "Таймс", напередодні кінокомпанія Warner Brothers розповсюдила кадри з нового фільму. Серед них - один з найцікавіших для шанувальників кіноепопеї: на ньому зафіксовано перший поцілунок юного чарівника з його подругою Чо Чанг.

За словами авторів фільму, для зйомки цього епізоду знадобилися 24 дублі за участю 17-річного актора Деніела Редкліффа і 19-річної Кейті Люнг. "Але ми думаємо, що це принесло їм задоволення".

Сам виконавець ролі Гаррі Поттера зізнається, що боїться відносин з дівчатами, які хочуть з ним зустрічатися завдяки його популярності. Проте він збирається продовжити грати героя, який прославив його, і в подальших серіях.

Загалом у книжці сім частин, і творці кіноверсії побоювалися, що Редкліфф виросте швидше, ніж його персонаж, проте напередодні вони підтвердили, що він продовжить зніматися в ролі Гаррі Поттера.

Вихід п`ятої частини кіноепопеї запланований на 13 липня 2007 року. Практично всі знайомі глядачам персонажі знов з`являться на екрані: Руперт Грін у ролі Рона Віслі, Ема Вотсон в ролі Герміони Грейнджер, Рейф Файнс виконає роль лиходія Волдеморта. До акторського сузір`я "поттеріани" вперше віллються такі відомі британські актриси, як Хелена Бонем Картер і Імельда Стонтон.

На 2007 рік запланований вихід в світ і останнього тому книжки про Гаррі Поттера, який буде екранізований пізніше. Джоан Роулінг вже натякнула на те, що роман може закінчитися загибеллю головного героя.

Попередні чотири частини кіноепопеї зібрали тільки у Великобританії понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, зробивши Деніела Редкліффа одним з найбагатших британських тінейджерів.

Тим часом, Деніел дедалі активніше пробує себе в нових амплуа. Зокрема, він зіграв в повнометражному фільмі "Грудневі хлопчики" ("December Boys"), а наступного року планує взяти участь в новій театральній постановці відомої британської п`єси "Еквус" ("Equus"), де розповідається про любов юного підлітка до коней і де головний герой з`являється на сцені оголеним.

РІА "Новини"