Під завалом на шахті «Єнакіївська» знайшли живого гірника

У Донецькій області на шахті «Єнакіївська» рятувальники встановили звуковий зв`язок з гірником, що опинився під завалом 17 червня, майже 40 годин тому.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної гірничорятувальної воєнізованої служби в Донецьку, рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, а забійник перестукується з рятувальниками.

У штабі зазначили, що рятувальники очистили один уступ, в якому сподівалися виявити гірника, але він опинився в наступному. Зараз триває розчищення цього уступу, і наскільки воно затягнеться, за словами рятувальників, прогнозувати складно. «Можливо, ці роботи займуть ще годин п`ять, можливо, трохи довше», - сказали в штабі.

Як повідомляв УНІАН, обвалення на шахті «Єнакіївська» сталося о 22.45 17 червня. У зоні обвалення опинився забійник 1960 року народження.