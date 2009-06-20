Литвин приїде відзначати річницю битви під Берестечком

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН у неділю, 21 червня, візьме участь у заходах з нагоди відзначення 358-ї річниці битви під Берестечком (Волинська область).

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Програмою поїздки запланована участь В.ЛИТВИНА у Літургії та Вселенській панахиді за участю Патріарха Київського та всієї Руси-України ФІЛАРЕТА, духовенства Рівненської єпархії УПЦ-КП та сусідніх областей;

В.ЛИТВИН візьме участь у ході від храмової частини до пам`ятника українським козакам та селянам.

Також передбачена прес-конференція В.ЛИТВИНА.