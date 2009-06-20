Литвин приїде відзначати річницю битви під Берестечком
00:16, 20 червня 2009Суспільство
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У планах літургія і прес-конференція
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН у неділю, 21 червня, візьме участь у заходах з нагоди відзначення 358-ї річниці битви під Берестечком (Волинська область).
Про це повідомляє прес-служба ВР.
Програмою поїздки запланована участь В.ЛИТВИНА у Літургії та Вселенській панахиді за участю Патріарха Київського та всієї Руси-України ФІЛАРЕТА, духовенства Рівненської єпархії УПЦ-КП та сусідніх областей;
В.ЛИТВИН візьме участь у ході від храмової частини до пам`ятника українським козакам та селянам.
Також передбачена прес-конференція В.ЛИТВИНА.
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