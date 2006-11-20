Чому Юлія Тимошенко не хоче бути мером Києва

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не планує балотуватися на посаду Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на екстреному засіданні трьох фракцій Київради – БЮТ, «Нашої України» та блоку Віталія Кличка.

«Я не планую балотуватись на посаду мера. Не тому що я не поважаю, чи не люблю киян, - я думаю я була б непоганим мером. А тому що мета стоїть у нашої команди - прибрати всю реваншистську владу з кабінетів, провести дострокові парламентські вибори вчасно. Є шанс і реформу скасувати, що може змінити формат влади. Це значить, що я маю намір наводити порядок в цілому в Україні», - заявила вона і додала: «Я знаю, якщо я зараз піду на мерські вибори при цій владі, яка сьогодні окопується в Києві, то думаю киянам кожен день отруять тільки тому, що я можу бути мером». «Тому я ніколи не зроблю такий необдуманий крок», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.