В окупованому Криму арештували кримськотатарського активіста "за публікацію відеоролика в 2012 році"

Суд в окупованому Криму заарештував кримськотатарського активіста Герая Куламетова на 10 діб «за публікацію відеоролика в 2012 році», а Кемала Сеітьяєва оштрафували на 1000 рублів за збереження пісні в одній із соціальних мереж. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

Читайте такожОкупанти у Криму засудили Балуха до 3 років і 7 місяців колонії: МЗС обіцяє посилити тиск на Росію«27-річному учаснику одиночного пікету, кримському татарину Куламетову Гераю суддя Михайлов виніс рішення про запобіжний захід у вигляді 10 діб ув'язнення «за публікацію відеоролика в 2012 році», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що закінчився суд над другим затриманим сьогодні активістом Сеітьяєвим.

«Його притягли за статтею 20.9 КпАП РФ за те, що «зберіг у соціальній мережі «ВКонтакте» пісню Тимура Муцураєва». Оштрафований на 1000 рублів. Але громадськість абсолютно солідарна в тому, що вся ця «спецоперація» із залученням великої кількості силовиків - не з нелюбові до репертуару Муцураєва. Просто привід включити людину, а в даному випадку одиночного пікетника, до списку «екстремістів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці в окупованому Криму пройшли затримання кримськотатарських активістів Куламетова і Сеітьяєва, яких звинувачують у поширенні "екстремістської інформації" в соціальних мережах.

Затримання відбулися після обшуків за місцем проживання активістів - Старий Крим, вулиця Октябрьська, 45 і Білогірськ, вул. Тополева, 7 відповідно.

Під час обшуків у Куламетовав будинку перебували члени його сім'ї - двоє маленьких дітей, дружина, мати й рідна сестра.

«Він - один із пікетників 14 жовтня 2017 року і активно бере участь у суспільному житті свого народу. Відібрали телефони у мешканців будинку, вилучили процесор, всередині будинку й на вулиці велика кількість людей у масках. Під'їзд до будинку очеплено силовиками. До будинку підігнали автозак", - повідомила «Кримська солідарність».