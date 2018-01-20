В Одесі чоловік, який стріляв із вікна висотного будинку, поранив одну людину

В Одесі внаслідок дій чоловіка, який стріляв із вікна, постраждала одна людина.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху житлового будинку, розташованого в Гвоздичному провулку, людина стріляє по перехожих.

«Внаслідок протиправних дій чоловіка постраждала одна людина та майно сусідів», - повідомили у відділі.

Зазначається, що за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, бійці спецпідрозділу «КОРД» і патрульні поліцейські. З метою забезпечення безпеки громадян правоохоронці очепили місце події. Правоохоронці штурмом «взяли» квартиру, в якій забарикадувався злочинець, знешкодили його та доставили до Шевченківського відділення поліції.

Постріли велися з рушниці, марка якої встановлюється, зброю вилучено та направлено на експертизу. Крім того, в квартирі зловмисника виявлено піротехнічні засоби та холодну зброю.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисника, в порядку ст. 208 КПК України, затримано.

Причини та обставини стрілянини з'ясовуються.

Читайте такожВ Одесі поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна висотки (відео)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна квартири у висотному житловому будинку.

За даними начальника регіонального главку Нацполіції Дмитра Головіна, 49-річний чоловік, який перебував, за попередніми даними, в стані алкогольного сп'яніння, забарикадувався в квартирі й почав з вікна стрілянину з гвинтівки калібру 4,6 мм по людях похилого віку.