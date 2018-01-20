Із Єгипту вилетів перший літак з українцями, які "застрягли" на курорті
Інший літак вилетить вночі, два рейси до України затримувалися через метеорологічні умови.
Один з двох літаків, рейси яких затримувалися в Єгипті через негоду, вилетів до України.
Про це офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич написав у Twitter.
«В Єгипті затримуються два рейси до України. Причини - метереологічні умови. Авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків 20.01», - повідомив він.
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Пізніше Кирилич додав, що один з двох літаків вилетів з Єгипту до України.
Виліт іншого призначено на 02.00 21 січня.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня Кирилич поінформував, що у Єгипті через несприятливі погодні умови затримується виліт трьох літаків з майже 300 українцями.
За його словами, причини затримки вильоту українців з Єгипту пов'язані з штормовим попередженням та піщаною бурею, а питання повернення українців додому перебувають на контролі консула.