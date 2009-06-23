Пірати звільнили 8 українців

Нідерландське судно Marathon з українським екіпажем на борту звільнено з піратського полону.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Королівстві Нідерланди

«23 червня піратами Сомалі звільнено судно Marathon, до складу екіпажу якого входили вісім громадян України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вантажне судно “Marathon” під прапором Нідерландських Антільських островів пірати Сомалі захопили 7 травня. Екіпаж складається з восьми осіб – всі громадяни України.

У піратів продовжують перебувати 24 українських моряки на балкері «Аріана» і двоє – на судні MV “Hansa Stavanger”.