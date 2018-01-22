Українські мурали увійшли до списку кращих витворів вуличного мистецтва 2017 року (фото)

Три українських мурали увійшли до списку найкращих світових вуличних витворів мистецтва у 2017 році.

Список найкращих вуличних картин склав та оприлюднив сайт I support street art. До ньго потрапили два київських мурали та один харківський.

Одним з них є робота італійського художника створена в рамках проекту Art United Us "Розум, тіло і душа", яка розташована у Києві за адресою Верхній Вал 44. На муралі зображений ведмідь з людськими руками.

Ще однією "перлиною" з Києва у списку став малюнок художника з Аргентини, на якому зображено двох голубих левів. Третім українським муралом у списку стала велика голова, яке намальована на одній з харківських стін.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з'явився ще один мурал на будівлі поліції за адресою Московська 30. На створення малюнка на стіні було витрачено більше 25 днів роботи і понад 700 балонів фарби. Художник - BKfoxx з Нью-Йорка. Його робота називається "Rise Up in the Dirt" - "Повстань у бруді".