Нью-йоркський художник завершив мурал на будівлі поліції в Києві
17:21, 23 листопада 2017Суспільство
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На Печерську у Києві з'явився мурал на стіні районного управління ГУМВС.
На стіні райвідділу поліції розквітла квітка / Фото facebook.com/geo.ya.1
У Києві з'явився ще один мурал на будівлі поліції за адресою Московська 30. Про це повідомив куратор проекту "Art United Us" та ініціатор створення серії муралів у Києві Гео Лерос.
За його словами, на створення малюнка на стіні було витрачено більше 25 днів роботи і понад 700 балонів фарби. Художник - BKfoxx з Нью-Йорка. Його робота називається "Rise Up in the Dirt" - "Повстань у бруді".
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році італійський художник завершив у Києві створення найбільшого мурала в світі.
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