Нью-йоркський художник завершив мурал на будівлі поліції в Києві

У Києві з'явився ще один мурал на будівлі поліції за адресою Московська 30. Про це повідомив куратор проекту "Art United Us" та ініціатор створення серії муралів у Києві Гео Лерос.

За його словами, на створення малюнка на стіні було витрачено більше 25 днів роботи і понад 700 балонів фарби. Художник - BKfoxx з Нью-Йорка. Його робота називається "Rise Up in the Dirt" - "Повстань у бруді".

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році італійський художник завершив у Києві створення найбільшого мурала в світі.