Елітний ресторан і дороге віскі для Міненерго: журналісти дізналися, як пройшов найдорожчий корпоратив року (відео)

Сезон новорічних корпоративів чиновники провели розкішно. Але найдорожче міністерське гуляння року пройшло в Міністерстві вугільної промисловості і енергетики.

Як йдеться у сюжеті програми "Гроші", корпоратив пройшов в елітному столичному ресторані Manu, для вечірки орендували весь другий поверх. Ціни в ресторані не дешеві - суп з телятиною обійдеться в 418 грн, а 300 мл вітчизняного пива - 140 грн.

Захід був закритим, столи розміщені по рангах. З алкоголю - елітне віскі Macallan, найдешевша пляшка якого обійдеться у 1,5 тисячі грн. Гостей було близько 70 осіб.

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За інформацією журналістів, корпоратив обійшовся в 332 тисячі грн, не враховуючи віскі і вино, які купили заздалегідь. Виходить щонайменше 6 тисяч грн на гостя.

У самому міністерстві заявили, що бюджетні кошти на захід не витрачали. Враховуючи середню місячну зарплату в міністерстві, або чиновники витратили значну її частину на корпоратив або ж кошти отримані з "неофіційних джерел".

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