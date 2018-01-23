У Львові медики вимагали 50 тисяч гривень за встановлення групи інвалідності (фото)

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Читайте такожВ Одесі затримано директора крюїнгового агентства, який вимагав у двох моряків 8 тисяч доларів за працевлаштування

Як йдеться в повідомленні на сайті спецслужби, оперативники встановили, що двоє посадовців вимагали від місцевого жителя п`ятдесят тисяч гривень за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.

Зазначається що оперативники спецслужби затримали зловмисників у робочому приміщенні під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. Тривають слідчі дії», – йдеться в повідомленні.